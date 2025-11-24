Australie : l’incendiaire d’une synagogue jugé motivé par une maladie mentale, non par l’antisémitisme

Un magistrat australien a estimé lundi que l’homme ayant incendié une synagogue à Melbourne en juillet n’avait pas agi par haine antisémite, mais sous l’emprise d’un grave trouble psychiatrique. Angelo Loras, 35 ans, souffrant de schizophrénie, avait cessé de prendre son traitement au moment des faits.

Le 4 juillet, Loras avait aspergé de liquide inflammable la porte d’entrée de la synagogue East Melbourne avant d’y mettre le feu, alors qu’une vingtaine de fidèles participaient à un repas de Shabbat à l’intérieur. Aucun blessé n’avait été signalé. L’homme, arrêté deux jours plus tard, avait expliqué à la police qu’il pensait s’en prendre à une habitation privée, non à un lieu de culte.

Dans un contexte de hausse marquée des actes antisémites en Australie depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, l’attaque avait immédiatement suscité l’inquiétude des autorités. Le Premier ministre Anthony Albanese avait dénoncé, dès le lendemain, un acte "violent" et "antisémite". Mais pour le juge Malcolm Thomas, les motivations de Loras relevaient exclusivement d’un "délire terrifiant" lié à son état mental.

Loras, qui avait plaidé coupable d’incendie volontaire et de mise en danger de la vie d’autrui, a été condamné à quatre mois de prison, soit moins que les 138 jours déjà passés derrière les barreaux. Il était donc libérable immédiatement, mais devra poursuivre un traitement psychiatrique pendant vingt mois et effectuer des travaux d’intérêt général. Le tribunal a par ailleurs déconseillé à la communauté juive de demander un remboursement des 54 000 dollars australiens de dégâts, Loras étant sans domicile fixe depuis longtemps.

L’affaire survient alors que plusieurs incidents antisémites ont visé Melbourne le même week-end. Le 5 juillet, une vingtaine de manifestants masqués ont perturbé un restaurant appartenant à des Israéliens, renversant du mobilier et scandant "Mort à Tsahal". Le lendemain, une entreprise locale a été la cible de graffitis et d’un incendie volontaire touchant trois véhicules, la police évoquant des "indices" antisémites.

En parallèle, le gouvernement australien accuse l’Iran d’avoir orchestré deux précédentes attaques incendiaires contre des sites juifs à Melbourne et Sydney fin 2023, ce que Téhéran dément.