Australie : la police affirme ne pas pouvoir assurer la sécurité des Juifs manifestant devant un centre islamiste

La police de Nouvelle-Galles du Sud a estimé qu’elle n’était pas en mesure de garantir la sécurité de citoyens juifs australiens souhaitant organiser une veillée en hommage aux victimes de l’attentat terroriste de Bondi Beach, si celle-ci se tenait à Bankstown, dans l’ouest de Sydney, à proximité du centre islamiste Al Madina Dawah.

L’initiative avait été portée par l’activiste australien Drew Pavlou, qui avait proposé un rassemblement interconfessionnel "totalement pacifique", réunissant Juifs, chrétiens et musulmans modérés, afin de condamner l’extrémisme. Selon Sky News, la police lui a toutefois indiqué qu’un tel événement constituerait une "grave erreur", avertissant que la présence de participants juifs à proximité d’un lieu de culte musulman pourrait entraîner de sérieux troubles à l’ordre public.

Dans des échanges consultés par la chaîne, les autorités ont également fait valoir que la demande n’avait pas été déposée dans les délais légaux et qu’un rassemblement à court terme représenterait un risque pour la sécurité publique, mobilisant de manière excessive les forces de l’ordre locales. Drew Pavlou s’est dit "extrêmement inquiet", évoquant l’existence de "zones interdites" à Sydney où la police ne serait pas capable de protéger les citoyens face à des terroristes islamistes.

Le lieu envisagé pour la veillée, le centre Al Madina Dawah, est au cœur de nombreuses controverses. L’un des terroristes impliqués dans l’attaque de Bondi Beach y aurait été lié. Les enquêteurs ont établi que Naveed Akram fréquentait un groupe de prédication de rue dans l’ouest de Sydney, en lien avec des réseaux extrémistes, et qu’il était directement associé au prédicateur radical Wissam Haddad et à ce centre.

Face à ces révélations, des appels se sont multipliés pour fermer le site, qualifié de "fabrique de haine". Une pétition lancée par Drew Pavlou aurait recueilli plus de 18 000 signatures. Dans ce contexte, la municipalité de Canterbury-Bankstown a décidé d’ordonner la cessation immédiate des activités du centre, affirmant que des surveillances récentes laissaient fortement soupçonner un usage des locaux contraire aux autorisations en vigueur. Selon la mairie, le bâtiment n’a jamais été approuvé comme salle de prière et n’était autorisé que pour un usage médical.

Le groupe Al Madina Dawah affirme pour sa part que le centre est désormais sous une "nouvelle direction" et que Wissam Haddad n’y joue plus aucun rôle. Ce dernier a néanmoins marqué l’actualité par des prêches violemment antisémites et a perdu en juillet 2025 un procès pour discrimination raciale après avoir comparé les Juifs à des "porcs et des singes".

L’affaire intervient alors que la gestion politique et sécuritaire de l’attentat terroriste de Bondi Beach, qui a fait 15 morts et plus de 40 blessés lors d’une célébration de Hanoucca, continue de susciter une vive polémique à l’échelle nationale.