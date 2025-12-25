Australie : la voiture d'un rabbin décorée pour Hanoucca incendiée à Melbourne

Un véhicule appartenant à un rabbin a été incendié jeudi à l'aube ce jeudi dans le quartier de St Kilda, dans l'est de Melbourne. Les forces de l'ordre, appelées sur place vers 3h00 du matin heure locale, ont découvert qu'une Mazda grise avait été la cible d'un cocktail Molotov.

La pancarte affichée sur le toit du véhicule ne laisse planer aucun doute sur le caractère antisémite de l'acte : on pouvait y lire "Joyeux Hanoucca". Le propriétaire, un rabbin qui a souhaité conserver l'anonymat, a vu sa voiture évacuée dans la matinée.

La police australienne a lancé un appel à témoins, invitant toute personne disposant d'images de dashcam, de caméras de surveillance ou de toute information pertinente à prendre contact avec les services d'enquête.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a réagi à cet incident : "La communauté juive d'Australie est en deuil après l'attaque terroriste de Bondi. Ce cocktail Molotov lancé contre une voiture à Melbourne est un nouvel acte terrible de suspicion d'antisémitisme."

Cet événement survient dans un contexte particulièrement sensible, moins de deux semaines après le massacre de Sydney qui a coûté la vie à 15 personnes et fait 42 blessés.