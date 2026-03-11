Australie : les footballeuses iraniennes évacuées en urgence après la divulgation de leur cachette

Plusieurs joueuses de l’équipe nationale féminine de football iranienne qui avaient demandé l’asile en Australie ont été évacuées d’une maison sécurisée après que leur emplacement a été révélé à l’ambassade d’Iran, ont indiqué les autorités australiennes.

Au total, sept membres de la délégation iranienne en tournée avaient sollicité une protection en Australie après avoir été accusées de "trahison" dans leur pays pour avoir refusé de chanter l’hymne national. Cependant, l’une d’entre elles est revenue sur sa décision après avoir discuté avec d’autres joueuses de l’équipe qui avaient choisi de rentrer en Iran.

Selon le ministre australien de l’Intérieur Tony Burke, cette joueuse a contacté l’ambassade d’Iran en Australie, révélant ainsi l’emplacement de la maison où se trouvaient les autres demandeuses d’asile. "À partir du moment où elle a pris contact avec l’ambassade, cela signifiait que les autorités iraniennes connaissaient l’endroit où elles se trouvaient", a-t-il expliqué. Les autorités australiennes ont alors ordonné leur déplacement immédiat vers un autre lieu sécurisé.

Le ministre a précisé que les autorités avaient veillé à ce que la décision de la joueuse de renoncer à l’asile soit prise librement. Des inquiétudes existaient en effet quant à la possible pression exercée par des accompagnateurs masculins présents avec l’équipe, qui auraient pu tenter d’empêcher certaines joueuses de demander l’asile.

Il n’est pas encore clairement établi quelle membre du groupe a changé d’avis. Pendant ce temps, le reste de l’équipe iranienne se trouve dans un hôtel de Kuala Lumpur, en Malaisie, en attendant la suite de son voyage de retour. La Confédération asiatique de football a indiqué qu’elle fournirait tout le soutien nécessaire aux joueuses jusqu’à ce que leurs arrangements de voyage soient finalisés.