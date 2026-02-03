Australie : les infirmiers qui avaient menacé de "tuer des patients israéliens" plaident non coupable

Deux infirmiers de Sydney, au cœur d’une vive polémique depuis la diffusion d’une vidéo virale les montrant proférant des menaces contre des patients israéliens, ont plaidé non coupable devant la justice australienne. Sarah Abu Lebdeh, 27 ans, et Ahmad Rashad Nadir, 28 ans, ont comparu devant le tribunal du Downing Centre à Sydney, où ils ont rejeté l’ensemble des accusations portées contre eux.

Les faits remontent à février de l’an dernier, lorsqu’une vidéo publiée sur TikTok est devenue virale. On y voit les deux soignants, alors en service à l’hôpital de Bankstown et vêtus des uniformes du système de santé de la Nouvelle-Galles du Sud, échanger avec le créateur de contenu israélien Max Veifer sur une plateforme de discussion en ligne. Au cours de cet échange, ils tiennent des propos d’une extrême violence à l’encontre des Israéliens, allant jusqu’à évoquer le refus de soins et des menaces de mort explicites.

Dans la séquence, l’un des infirmiers déclare notamment à son interlocuteur qu’il serait "tué et envoyé en enfer", tandis que l’infirmière affirme qu’elle refuserait de soigner des patients israéliens et irait jusqu’à les tuer. Ces déclarations ont provoqué une onde de choc en Australie et dans les communautés juives à travers le monde.

À la suite de la diffusion de la vidéo, les deux soignants ont été immédiatement suspendus, puis interdits d’exercer la profession d’infirmier sur l’ensemble du territoire australien. Les autorités sanitaires ont dénoncé une violation grave de l’éthique médicale et des valeurs fondamentales du système de santé.

Sur le plan judiciaire, Sarah Abu Lebdeh et Ahmad Rashad Nadir sont poursuivis pour avoir utilisé un service de communication afin de menacer, harceler ou offenser. L’infirmière fait en outre face à une accusation supplémentaire de menace de violence contre un groupe. Lors de l’audience, le juge Stephen Hanley a enregistré leurs plaidoyers de non-culpabilité.

Le procès doit s’ouvrir le 31 août et devrait durer cinq jours, avec une audience préliminaire prévue le 1er juin. L’avocat d’Ahmad Rashad Nadir a d’ores et déjà indiqué qu’il contesterait la recevabilité juridique de la vidéo comme élément de preuve.