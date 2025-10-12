Australie : nouvelle manifestation pro-palestinienne massive malgré le retrait israélien de Gaza

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans le quartier d'affaires de Sydney, en Australie, lors d'un rassemblement pro-palestinien de grande ampleur. L'événement s'est tenu après qu'un tribunal a interdit l'organisation de la manifestation devant l'Opéra de Sydney, un site emblématique de la ville.

Selon les médias australiens, environ 40 000 personnes ont participé à cette mobilisation, scandant "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre" tout en arborant des keffiehs et en brandissant des drapeaux palestiniens. Simultanément, 27 manifestations similaires se sont déroulées à travers le pays, notamment à Melbourne. Les organisateurs ont affirmé qu'Israël "maintient toujours une occupation militaire à Gaza et en Cisjordanie", malgré le retrait de Tsahal vers la "ligne jaune" dans la bande de Gaza.

En août dernier, des centaines de milliers d'Australiens avaient déjà participé à une marche géante baptisée "Jour de colère" en soutien aux Palestiniens. Ces manifestations, organisées dans plus de 40 sites à travers le pays, avaient eu lieu quelques jours après la publication du rapport de l'ONU sur la famine à Gaza.

Ce document controversé a suscité de vives réactions en Israël. Le ministère des Affaires étrangères et le COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires) ont vivement critiqué ce rapport, le qualifiant de mensonger.