Australie : premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

L’Australie est devenue mercredi le premier pays au monde à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. La nouvelle loi oblige dix des plus grandes plateformes – dont TikTok, YouTube, Instagram et Facebook – à bloquer ces utilisateurs sous peine d’amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars). Le dispositif, salué par de nombreux parents et associations de protection de l’enfance, a toutefois été vivement critiqué par les géants du numérique et des défenseurs de la liberté d’expression.

Cette mesure fait figure de test international, alors que de nombreux gouvernements envisagent des restrictions similaires face aux préoccupations croissantes liées à l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et la sécurité des mineurs. « L’Australie est la première, mais certainement pas la dernière », estime Tama Leaver, professeur d’études numériques à l’université Curtin, soulignant que le pays montre qu’il est possible de « s’attaquer au pouvoir des Big Tech ».

La mise en œuvre du texte ouvre un chantier inédit : contraindre des plateformes mondiales à identifier et bloquer les mineurs. La plupart des réseaux concernés – à l’exception de X, propriété d’Elon Musk – ont annoncé qu’ils se conformeraient via des technologies d’estimation d’âge, reposant sur l’analyse d’activité en ligne, de selfies ou de documents d’identité.

Pour les entreprises du secteur, cette interdiction intervient dans un contexte de stagnation structurelle, marqué par un ralentissement du nombre d’utilisateurs et une baisse du temps passé sur les plateformes. Avant l’entrée en vigueur de la loi, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient déjà les réseaux sociaux, selon le gouvernement.