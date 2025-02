Australie : Prison ferme pour le salut nazi dans une loi anti-haine renforcée

L'Australie a considérablement durci sa législation contre les crimes de haine ce jeudi, en adoptant des amendements qui rendent obligatoire la peine de prison pour l'utilisation de symboles de haine et les actes terroristes, avec des peines allant d'un à six ans d'emprisonnement.

Cette nouvelle législation, décrite par le gouvernement comme "les lois les plus sévères que l'Australie ait jamais eues contre les crimes de haine", prévoit notamment un an de prison ferme minimum pour tout salut nazi ou exhibition de symboles nazis. Les peines s'alourdissent pour le financement du terrorisme (trois ans minimum) et la planification ou l'exécution d'actes terroristes (six ans minimum).

Ce durcissement législatif intervient dans un contexte d'augmentation des actes antisémites en Australie. Plusieurs incidents graves ont récemment marqué le pays : la découverte d'une caravane contenant des explosifs et un message antisémite à Sydney, l'incendie d'une crèche près d'une synagogue, également à Sydney, et la mise à feu d'une synagogue à Melbourne en décembre dernier alors que des fidèles s'y trouvaient.

Cette initiative du parti travailliste au pouvoir ne fait toutefois pas l'unanimité. Les critiques internes, notamment l'ancien sénateur travailliste Kim Carr, dénoncent une violation de la plateforme nationale du parti, traditionnellement opposé aux peines plancher. L'opposition, quant à elle, accuse le gouvernement d'avoir trop tardé à agir.

Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a défendu ces amendements en déclarant : "Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de savoir si le Parlement australien considère acceptable de prôner, menacer ou commettre des violences contre une personne en raison de ce qu'elle est, de ce qu'elle prie ou de qui elle aime."