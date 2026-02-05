Australie : un adolescent inculpé pour des menaces de mort visant Isaac Herzog avant sa visite

Un adolescent australien de 19 ans a été inculpé pour avoir proféré en ligne des menaces de mort visant le président israélien Isaac Herzog, à l’approche de sa visite officielle en Australie. Dans un communiqué, la police australienne indique que les menaces ont été publiées le mois dernier sur les réseaux sociaux et visaient "un chef d’État étranger et une personne internationalement protégée", un crime passible d’une peine maximale de dix ans de prison.

Les autorités n’ont pas officiellement nommé la cible, mais les médias australiens, dont le Sydney Morning Herald, rapportent unanimement qu’il s’agissait d’Isaac Herzog. Le même média affirme également que le suspect aurait formulé des menaces contre le président américain Donald Trump.

Le jeune homme s’est vu refuser une libération sous caution par la police et doit comparaître jeudi devant un tribunal de Sydney. Lors d’une perquisition menée mercredi à son domicile, les forces de l’ordre ont saisi un téléphone portable ainsi que du matériel lié à la fabrication ou à l’usage de drogues.

Isaac Herzog est attendu en Australie dimanche pour une visite de cinq jours, à l’invitation du Premier ministre Anthony Albanese, dans le contexte de l’attaque terroriste meurtrière survenue en décembre à Bondi Beach. Le président israélien doit notamment rencontrer les survivants et les familles des victimes de l'attentat antisémite qui a coûté la vie à 15 personnes lors d’une célébration de Hanoucca.

Cette visite suscite toutefois une vive opposition de la part de groupes pro-palestiniens, qui ont annoncé des manifestations dans plusieurs grandes villes australiennes.