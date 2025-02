Australie : un Israélien victime de menaces antisémites par des soignants

Une violente polémique secoue l'Australie après la diffusion d'une vidéo montrant deux soignants tenant des propos antisémites envers Max Wiper, un créateur de contenu israélien de 25 ans. Dans la séquence, une infirmière et un infirmier sont filmés proférant des insultes et des menaces de mort dès qu'ils apprennent sa nationalité. "Je ne les soignerai pas (les patients israéliens), je les tuerai", déclare la femme dans la vidéo, ajoutant : "Ton tour viendra un jour, et tu connaîtras la pire des morts." Son collègue, qui se fait passer pour un médecin, se vante de manière glaçante : "Tu n'as pas idée du nombre d'Israéliens qui sont venus dans cet hôpital et que j'ai envoyés en enfer."

https://x.com/i/web/status/1889432481465528631

Les autorités australiennes ont réagi fermement à l'incident. La police a immédiatement ouvert une enquête, tandis que la direction de l'hôpital a suspendu les deux employés. Le département de la santé a mené un examen urgent des dossiers médicaux pour vérifier l'absence de discrimination envers des patients israéliens. Pour l'heure, aucune preuve de maltraitance n'a été trouvée.

Lors d'une interview sur Sky News Australia, la présentatrice s'est excusée auprès de Max Wiper : "Je veux commencer par vous dire à quel point je suis désolée que cela vous soit arrivé. La majorité des Australiens ne sont pas comme ça, la majorité des Australiens vous soutiennent, vous et votre peuple, comme ils l'ont fait particulièrement depuis le 7 octobre. Vous ne méritiez pas cela."

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié la vidéo d'"horrible et honteuse", soulignant que "ces remarques antisémites motivées par la haine n'ont pas leur place dans notre système de santé ni nulle part ailleurs en Australie." Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Ryan Park, s'est également dit profondément choqué par l'incident.