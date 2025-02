Australie : Une infirmière inculpée après s'être vantée de maltraiter des patients israéliens

Sarah Abou-Lebdeh, infirmière australienne licenciée après avoir menacé des patients israéliens et s'être vantée de mauvais traitements à leur encontre, a été formellement inculpée, selon les informations rapportées cette nuit par les médias australiens. Arrêtée par la police de Nouvelle-Galles du Sud, Abou-Lebdeh est poursuivie pour trois délits : menaces de violence contre un groupe, menaces de meurtre en ligne et utilisation d'internet pour menacer, harceler ou insulter.

L'affaire a éclaté suite à une vidéo virale dans laquelle l'infirmière et son collègue, Ahmed Rashad Nadir, s'entretenaient avec le créateur de contenu israélien Max Weiper. Les deux professionnels de santé se vantaient d'avoir refusé de soigner des patients israéliens et affirmaient les avoir "envoyés en enfer", tout cela pendant leur service à l'hôpital de Bankstown.

Ahmed Rashad Nadir n'a pas encore été inculpé, mais l'enquête a pris un tournant inattendu lorsque la police de Sydney a découvert un tube de morphine dans son casier personnel. Selon les informations disponibles, il avait demandé à un membre du personnel de vider son casier, mais celui-ci, mal à l'aise face à cette requête, a contacté la police. Les forces de l'ordre ont également saisi des objets au domicile de Nadir susceptibles de servir de preuves.

Dans le cadre de la collecte de preuves, la police a contacté Max Weiper pour obtenir l'intégralité de la vidéo enregistrée. "J'ai parlé avec la police australienne et avec plusieurs représentants d'Australie, j'ai également été interviewé par les médias là-bas," a déclaré Weiper à la radio israélienne Kan Reshet B. "Ils ont été licenciés et on leur a retiré leur licence. J'espère qu'il y aura aussi des sanctions pénales."

L'avocat de Nadir a indiqué aux médias australiens qu'il avait envoyé des excuses à Weiper et à la communauté juive, mais ce dernier a démenti avoir reçu une quelconque lettre d'excuses.

Weiper a expliqué sa démarche lors d'une interview : "J'utilise une application de chat vidéo internationale pour parler avec des personnes du monde entier. Quand je discute avec des personnes hostiles à Israël, j'essaie de recueillir autant d'informations que possible, ou je me fais passer pour quelqu'un d'autre afin de faire ressortir leurs propos haineux et voir ce qu'ils pensent réellement d'Israël."