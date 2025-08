Australie : une manifestation anti-israélienne de grande ampleur inquiète la communauté juive

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de personnes ont traversé dimanche le Harbour Bridge de Sydney lors d'une manifestation baptisée "Marche pour l'humanité", organisée en soutien à Gaza. Sous une pluie battante, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, scandé des slogans anti-israéliens, et tapé sur des casseroles, évoquant les conditions humanitaires dénoncées par le Hamas dans à Gaza.

Si la marche s’est déroulée dans le calme, elle a provoqué un vif malaise au sein de la communauté juive australienne, en particulier parmi les Israéliens vivant sur place. Keren, une Israélienne installée à Sydney depuis près de 14 ans, a confié à la chaîne israélienne N12 : "C'était une journée très difficile. On ressent ici un antisémitisme de plus en plus décomplexé, et les autorités restent silencieuses."

Elle rapporte notamment un incident choquant : son fils, pris à partie dans un bus scolaire où des élèves lui ont crié qu’il devrait "aller dans les chambres à gaz". Ce n’est qu’après des pressions publiques que les autorités scolaires ont réagi. "Quand mon fils se défend, ce sont les professeurs qui m’appellent pour me le reprocher", déplore-t-elle.

Face à cette montée des tensions, certains membres de la communauté envisagent de quitter l’Australie. "Nous sommes environ 5 000 Israéliens ici, et 120 000 Juifs, face à plus d’un million de musulmans et un gouvernement local clairement anti-israélien. Beaucoup pensent à rentrer en Israël", explique-t-elle.