Australie : vague d’attaques antisémites à Melbourne, synagogue et restaurant visés

Une série d’attaques antisémites a secoué Melbourne vendredi soir, exacerbant l’inquiétude de la communauté juive australienne, forte de 117 000 membres. Vers 20 heures, un homme a versé un liquide inflammable sur la porte de la synagogue d’Albert Street, dans l’est de la ville, avant d’y mettre le feu, alors que 20 personnes, dont des femmes et des enfants, partageaient un dîner de Shabbat. Les pompiers ont éteint l’incendie, sans faire de blessés, mais le suspect, un homme d’une trentaine d’années, reste en fuite. À un kilomètre de là, une vingtaine de manifestants ont envahi le restaurant israélien Miznon, sur Hardware Lane, scandant « Mort aux FDI (Tsahal) », selon des témoins cités par Nine News. Un homme de 28 ans a été arrêté pour entrave à la police, puis relâché.

Dans la nuit, un troisième incident a visé une entreprise à Greensborough, où trois voitures ont été incendiées et des murs tagués, un lieu déjà ciblé par des militants pro-palestiniens. La police victorienne, mobilisant son unité antiterroriste, enquête sur ces actes sans encore les qualifier de terroristes. « Nous examinons l’intention et l’idéologie des responsables », a déclaré la commandante Zorka Dunstan.

Les autorités australiennes ont vivement condamné ces violences. La Première ministre de Victoria, Jacinta Allan, a dénoncé un acte « abject » visant à « traumatiser les familles juives », soulignant son caractère antisémite, particulièrement odieux en plein Shabbat. Le maire de Melbourne, Nicholas Reece, a qualifié l’attaque de « choquante », réaffirmant que la ville prône la paix et la tolérance. Alex Ryvchin, co-directeur de l’Executive Council of Australian Jewry, a appelé à une réponse ferme : « Ces crimes ne peuvent être apaisés, ils doivent être confrontés avec toute la force de la loi. »

Israël a également réagi avec force. La vice-ministre des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a qualifié ces attaques de « terrorisme antisémite », accusant l’absence de sanctions contre la haine d’encourager les extrémistes. « Cibler des lieux de culte juifs et un restaurant israélien vise à intimider une communauté entière en raison de sa religion », a-t-elle déclaré, exhortant l’Australie à traduire les coupables en justice. Ces incidents s’inscrivent dans une montée des actes antisémites à Sydney et Melbourne depuis fin 2024, incluant des incendies de synagogues et des graffitis de svastikas. La police redouble d’efforts pour identifier les responsables, dans un climat de tension croissante.