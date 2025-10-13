Cinq morts au Pakistan dans des manifestations anti-Israël

Cinq personnes, dont un policier, ont été tuées lundi au Pakistan lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et des militants du parti islamiste radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), engagés depuis plusieurs jours dans une mobilisation contre Israël.

Les heurts ont éclaté à Muridke, près de Lahore, où environ 7 000 partisans du TLP tentaient de marcher vers Islamabad pour atteindre l’ambassade américaine. Les autorités ont bloqué les routes et coupé le réseau téléphonique pour empêcher le convoi d’avancer. Après l’échec des négociations dimanche, la police a lancé une « opération de dispersion ».

Selon un communiqué officiel, les manifestants ont lancé des pierres, des bâtons, des cocktails Molotov et ouvert le feu, provoquant la mort d’un policier et de quatre civils. Quarante-huit membres des forces de l’ordre et huit civils ont été blessés, tandis que plusieurs véhicules, dont celui du chef du TLP, ont été incendiés. Le parti, connu pour son discours extrémiste et ses appels à l’expulsion des diplomates occidentaux, affirme manifester pour montrer sa solidarité avec les Palestiniens, tout en dénonçant le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas négocié par les États-Unis et soutenu par Islamabad.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif, attendu au sommet international sur Gaza en Égypte, a salué sur X la libération des derniers otages israéliens et appelé à « tourner la page d’un chapitre génocidaire ». Le Pakistan ne reconnaît pas officiellement l’État d’Israël.