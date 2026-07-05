Corée du Nord : Kim Jong-un supervise un nouvel essai militaire naval

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé cette semaine une nouvelle série d'essais d'armement du destroyer Kang Kon, un navire de guerre de 5.000 tonnes récemment remis en service, a rapporté dimanche l'agence officielle KCNA. Les tests ont notamment porté sur des missiles de croisière, des systèmes de défense navale et des équipements de guerre électronique.

À l'issue des essais menés vendredi, Kim Jong-un a ordonné d'achever « de manière responsable » l'ensemble des procédures de test afin que le bâtiment puisse intégrer officiellement la marine nord-coréenne dans les deux prochains mois.

Des images diffusées par les médias d'État montrent le dirigeant nord-coréen observant les tirs depuis la côte, entouré de hauts responsables militaires, tandis qu'un autre cliché montre le destroyer lançant un missile vers la mer.

Le Kang Kon avait connu un lancement chaotique en mai 2025, lorsqu'il s'était partiellement renversé devant Kim Jong-un. Le dirigeant avait alors dénoncé une « négligence absolue » et exigé que les responsables soient sanctionnés. Après d'importants travaux de réparation, le navire est désormais présenté comme un symbole du renforcement des capacités navales du pays.

Parallèlement, les médias officiels ont annoncé que le président chinois Xi Jinping avait adressé une lettre à Kim Jong-un, saluant les relations entre Pékin et Pyongyang. Le dirigeant chinois a réaffirmé sa volonté de renforcer une coopération « stable et durable » entre les deux pays.

Si la Corée du Nord a considérablement renforcé ses liens avec la Russie ces dernières années, la Chine demeure son principal partenaire économique et diplomatique, confirmant l'importance stratégique de l'alliance entre les deux voisins.