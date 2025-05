L'Australie vote pour un second mandat d'Albanese face au "facteur Trump"

Anthony Albanese a remporté un second mandat historique comme Premier ministre australien samedi, réalisant un retour spectaculaire contre les conservateurs. Cette victoire aurait été alimentée par les inquiétudes des électeurs concernant l'influence du président américain Donald Trump.

Peter Dutton, chef du parti libéral conservateur, a concédé sa défaite et la perte de son propre siège — rappelant le sort des conservateurs canadiens et de leur leader, Pierre Poilievre, dont la défaite électorale quelques jours plus tôt avait également été attribuée à un rejet de l'influence Trump. "C'est une victoire pour les âges," a déclaré le trésorier travailliste Jim Chalmers à la chaîne ABC. Albanese "a réalisé l'une des plus grandes victoires politiques depuis la fédération." Le site de la Commission électorale australienne publiait des résultats préliminaires montrant le Parti travailliste devant la coalition des partis libéral et national à 55,94% contre 44% sur une base de préférence bipartite.

Dutton, qui a félicité Albanese par téléphone, a reconnu l'échec de sa campagne et en a assumé l'entière responsabilité. Il a également perdu le siège de Dickson qu'il détenait depuis vingt ans. Le coût de la vie et les inquiétudes concernant les politiques volatiles de Trump figuraient parmi les principales préoccupations des électeurs selon les sondages d'opinion. "Nous avons été définis par nos adversaires dans cette élection, ce qui ne reflète pas qui nous sommes vraiment," a déclaré Dutton, promettant que le parti conservateur se reconstruirait. "Le facteur Trump" aurait joué un rôle significatif dans ce scrutin selon James Paterson, porte-parole de l'opposition libérale : "C'était dévastateur au Canada pour les conservateurs... Je pense que cela a été un facteur ici aussi."