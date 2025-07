Crash du Boeing 787 d’Air India : les moteurs privés de carburant avant l’accident

Articles recommandés -

Les interrupteurs d’alimentation en carburant des moteurs d’un Boeing 787-8 Dreamliner d’Air India, écrasé le 12 juin à Ahmedabad, sont passés de « marche » à « arrêt » juste avant l’impact, selon un rapport préliminaire de l’Aircraft Accident Investigation Bureau indien publié samedi. Cette coupure, survenue une seconde après que l’avion a atteint 333 km/h, a privé les moteurs de puissance, causant le crash 30 secondes après le décollage. Le vol transportait 230 passagers (169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais, 1 Canadien) et 12 membres d’équipage, tuant 260 personnes, dont 19 au sol. Une seule passagère a survécu à cette catastrophe, parmi les pires de l’histoire aéronautique indienne.

L’enregistreur vocal révèle une confusion dans le cockpit : un pilote a interrogé l’autre sur la coupure du carburant, ce dernier niant toute intervention. Un signal « Mayday » a été émis avant l’écrasement sur des habitations. Le rapport ne précise pas pourquoi les interrupteurs ont basculé. Air India, qui n’avait pas suivi un bulletin non obligatoire de la FAA de 2018 sur ces interrupteurs, coopère pleinement. Boeing exprime ses condoléances sans commenter davantage. L’enquête, menée avec des experts américains et britanniques, se poursuit pour élucider les causes de cet accident tragique qui ravive les inquiétudes sur la sécurité aérienne.