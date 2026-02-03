Des affiches glorifiant l'un des terroristes de Bondi Beach placardées dans tout Melbourne

Une vive indignation a éclaté à Melbourne après l’apparition de dizaines d’affiches glorifiant Naveed Akram, l’un des terroristes responsables de l’attaque meurtrière perpétrée lors d’une fête de Hanoucca à Bondi Beach. Selon l'Anti-Defamation Commission (ADC), environ quarante affiches ont été collées illégalement dans le quartier central des affaires de la ville.

Les visuels, apposés sur du mobilier urbain et des infrastructures publiques, ont été conçus pour imiter volontairement le style graphique reconnaissable de la série de street art australienne "Aussie", connue pour promouvoir l’inclusion et la diversité. Pour l’ADC, il s’agit d’un acte délibéré et profondément offensant, visant à détourner un langage artistique positif au profit de la glorification du terrorisme.

https://x.com/i/web/status/2018556469872853422 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les affiches mettent en scène le visage de Naveed Akram dans une esthétique valorisante. Akram, aux côtés de son père Sajid Akram, a assassiné 15 personnes et blessé des dizaines d’autres lors de l’attaque du 14 décembre à Bondi Beach, un crime qui a profondément marqué l’Australie et la communauté juive du pays.

Le président de l’ADC, Dvir Abramovich, a condamné fermement cette initiative, la qualifiant de "terrorisme psychologique". "Ce n’est pas de l’art urbain, c’est une profanation de la mémoire des victimes", a-t-il déclaré, estimant que placarder le visage d’un terroriste dans l’espace public revient à infliger une violence supplémentaire aux familles endeuillées. Selon lui, ce type d’acte envoie également un message glaçant aux Juifs australiens, suggérant que même leur deuil peut être piétiné.

Abramovich a rejeté toute tentative de justification au nom de la liberté d’expression. "Glorifier un terroriste n’est pas un acte de libre parole, c’est la continuation de l’attaque par d’autres moyens", a-t-il affirmé, dénonçant une banalisation du meurtre de masse.

L’ADC a appelé les autorités municipales à retirer immédiatement les affiches et à identifier leurs auteurs afin que des poursuites pénales puissent être engagées. L’affaire relance le débat en Australie sur la glorification du terrorisme et la recrudescence des actes antisémites dans l’espace public.