Des milliers de personnes manifestent à travers l'Australie contre la visite d'Isaac Herzog

La visite officielle en Australie du président israélien Isaac Herzog a provoqué une vague de manifestations à travers le pays et mis en lumière de profondes fractures, y compris au sein de la communauté juive australienne. Invité par le Premier ministre Anthony Albanese, Herzog effectue un déplacement de plusieurs jours destiné à exprimer la solidarité d’Israël avec la communauté juive australienne après l’attentat terroriste de Bondi Beach en décembre dernier, qui avait coûté la vie à 15 personnes lors d’un événement de Hanoucca.

Dans plusieurs grandes villes, dont Sydney et Melbourne, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la venue du président israélien. À Sydney, une foule importante s’est réunie dans le quartier des affaires, sous une forte surveillance policière, scandant des slogans pro-palestiniens et accusant Israël d’être responsable de morts civiles à Gaza. Certains protestataires ont affirmé que si l’attentat de Bondi avait été unanimement condamné, la souffrance des Palestiniens, et en particulier des habitants de Gaza, restait ignorée par les dirigeants australiens.

La contestation ne s’est toutefois pas limitée aux cercles pro-palestiniens. Le Conseil juif d'Australie, un groupe juif antisioniste marginal, a publié des encarts pleine page dans des journaux de Sydney et de Melbourne pour protester contre la visite. Signées par 687 Juifs australiens, ces annonces affirment que "Herzog ne parle pas en notre nom" et qu’il n’est "pas le bienvenu". La directrice exécutive du groupe, Sarah Schwartz, accuse le président israélien d’avoir tenu une rhétorique qui, selon elle, contribuerait à la violence contre les Palestiniens et à l’annexion de territoires en Judée-Samarie.

Ces prises de position contrastent fortement avec l’accueil réservé à Herzog par les principales organisations juives du pays, qui ont salué sa visite et souligné son caractère essentiellement symbolique. Ancien dirigeant du parti travailliste israélien, Herzog occupe aujourd’hui une fonction largement cérémonielle et ne prend pas part aux décisions militaires.