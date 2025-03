Des séparatistes pakistanais prennent 182 personnes en otage dans un train

Des séparatistes baloutches opérant dans le sud-ouest du Pakistan affirment avoir pris 182 personnes en otage, dont des militaires, lors d'une attaque contre un train mardi. Ils menacent de les exécuter si les forces de sécurité ne quittent pas la région.

Selon les autorités locales, la police et des responsables ferroviaires, le train, qui transportait environ 400 passagers, a été piégé dans un tunnel et le conducteur a été grièvement blessé. Ces sources n'ont toutefois pas confirmé les informations de l'Armée de libération baloutche (BLA) concernant la prise d'otages.

Les forces de sécurité ont rapporté qu'une explosion a été entendue près du tunnel et que des échanges de tirs avec les hommes armés sont en cours.

Le BLA, qui revendique l'indépendance de la province du Baloutchistan frontalière à la fois de l'Afghanistan et de l'Iran, a également affirmé avoir tué 20 soldats et abattu un drone. Ces allégations n'ont pas été confirmées par les autorités pakistanaises. Dans son communiqué, l'organisation séparatiste a précisé que parmi les 182 otages capturés figurent des militaires pakistanais et d'autres membres des forces de sécurité qui voyageaient en permission. Cette attaque marque une escalade significative dans le conflit qui oppose depuis des décennies les séparatistes baloutches au gouvernement central pakistanais dans cette région riche en ressources mais économiquement défavorisée.