Deux infirmiers australiens suspendus après avoir menacé de tuer des patients israéliens

Un infirmier et une infirmière musulmans de l'hôpital de Bankstown à Sydney ont été immédiatement suspendus de leurs fonctions après avoir menacé de tuer des patients israéliens dans une vidéo TikTok. Leurs propos ont provoqué un tollé en Australie, la vidéo ayant été tournée pendant leur service, vêtus des uniformes du système de santé de la Nouvelle-Galles du Sud.

"Je vais être honnête avec toi... Dommage que tu sois israélien. À la fin, tu seras tué et tu iras en enfer. C'est l'État palestinien, pas le tien", a déclaré l'un des infirmiers à Max Veifer, créateur de contenu israélien, lors d'une conversation sur une plateforme de chat vidéo aléatoire. Lorsque ce dernier leur a demandé ce qu'ils feraient si un Israélien venait dans leur hôpital, l'infirmière a répondu : "Je ne les soignerai pas, je les tuerai". L'infirmier a ajouté : "Tu n'as aucune idée du nombre d'Israéliens qui sont venus dans cet hôpital et que j'ai envoyés en enfer".

https://x.com/i/web/status/1889494697036370250 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Ryan Park, a qualifié ce comportement d'"abject, dégoûtant et choquant". En plus de la suspension immédiate, le ministre a annoncé que, sous réserve de l'enquête, les deux ne seront plus jamais autorisés à travailler dans les hôpitaux de l'État. "Je tiens à assurer à la communauté juive que les soins que vous recevrez dans nos hôpitaux continueront d'être du plus haut niveau", a-t-il souligné.

La secrétaire du système de santé, Susan Pearce, s'est émue aux larmes lors de la conférence de presse : "Je n'aurais jamais imaginé me tenir ici à cause de deux membres du personnel exprimant des sentiments aussi horribles envers notre communauté, et particulièrement envers la communauté juive".

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a condamné la vidéo comme étant "écœurante et honteuse". Le ministre fédéral de la Santé et le ministre de l'Intérieur ont publié une déclaration commune qualifiant la vidéo de "aussi effrayante qu'abjecte".

La police et la Commission des plaintes en matière de santé de la Nouvelle-Galles du Sud ont ouvert une enquête. Un examen préliminaire n'a révélé aucune preuve de préjudice causé à des patients israéliens au cours de l'année écoulée, mais l'enquête approfondie se poursuivra pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres incidents.