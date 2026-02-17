"Envoyez-les dans les camps" : l’antisémitisme explose dans les universités australiennes

Un rapport publié cette semaine par la Commission australienne des droits de l’homme dresse un constat alarmant sur la montée du racisme et de l’antisémitisme dans les universités du pays. Près de 80 000 personnes ont participé à l’enquête et sept répondants sur dix déclarent avoir subi une forme de discrimination ou de harcèlement dans leur établissement. Parmi les étudiants et personnels juifs, les chiffres sont particulièrement préoccupants.

Selon les données recueillies, environ 57 % des étudiants et membres du corps académique juifs interrogés affirment avoir été directement confrontés à des actes antisémites. Chez les étudiants juifs pratiquants, ce taux atteint 93,8 %, tandis qu’il s’élève à 81 % parmi les juifs laïcs. Les incidents signalés se déroulent aussi bien pendant les cours et les travaux dirigés que lors des évaluations ou dans les espaces communs des campus.

De nombreux témoignages font état d’un climat d’insécurité. Un étudiant raconte avoir été pris à partie en raison de sa kippa alors qu’il traversait un rassemblement pro-palestinien. D’autres évoquent des propos extrêmes entendus sur les campus, comme des appels à "envoyer dans des camps" visant de petits groupes d’étudiants juifs, ou des accusations les tenant pour responsables de conflits à l’étranger.

Le rapport souligne également que beaucoup de membres de la communauté juive ont modifié leur comportement pour éviter les tensions : dissimulation de signes religieux, réduction des discussions sur leur identité ou évitement de certains lieux et événements. Des enseignants ont signalé des incidents comparables, incluant des graffitis haineux et des propos controversés en classe, certains minimisant la portée historique de la Shoah.

Le commissaire australien à la lutte contre la discrimination raciale, Giridharan Sivaraman, a qualifié les résultats d’"appel glaçant", estimant que les universités n’ont pas rempli leurs obligations en matière de protection. De son côté, la représentante juridique du Conseil exécutif de la communauté juive australienne, Simone Abel, regrette que l’antisémitisme soit traité comme une simple composante d’un problème général de racisme, sans mesures spécifiques adaptées.

Le rapport révèle enfin que d’autres groupes, notamment les étudiants aborigènes, chinois, africains ou originaires du Moyen-Orient, signalent également des niveaux élevés de discrimination, suggérant une crise plus large au sein de l’enseignement supérieur australien.