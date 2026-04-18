Espionnage en mer de Chine : la Nouvelle-Zélande rejette les accusations de Pékin

La tension monte entre Pékin et Wellington après des accusations chinoises d’opérations de surveillance militaire en mer de Chine. La Nouvelle-Zélande a fermement rejeté ces allégations, assurant que ses activités s’inscrivaient dans le cadre d’une mission internationale encadrée par l’Organisation des Nations unies visant à surveiller les violations des sanctions contre la Corée du Nord.

À l’origine de la polémique, la Chine affirme qu’un avion de patrouille maritime néo-zélandais de type P-8A aurait mené des « opérations de reconnaissance rapprochée et de harcèlement » dans son espace aérien, au-dessus des mers de Chine méridionale et orientale. Selon Pékin, ces manœuvres « portaient atteinte aux intérêts de sécurité » du pays et risquaient d’accroître les tensions régionales, tout en perturbant le trafic aérien civil.

Wellington dément catégoriquement. L’armée néo-zélandaise affirme que l’appareil participait à une mission de surveillance destinée à détecter d’éventuels contournements des sanctions internationales imposées à Pyongyang. « Ces activités ne visent pas la Chine », a précisé un porte-parole militaire, soulignant que l’équipage avait agi « de manière professionnelle et conformément au droit international ».

Les autorités néo-zélandaises assurent par ailleurs avoir examiné l’ensemble des données disponibles, sans relever la moindre preuve de perturbation de l’aviation civile. Un « dialogue » a toutefois été engagé entre Wellington et Pékin afin de désamorcer les tensions.

Cet épisode illustre la sensibilité croissante des opérations militaires et de surveillance dans une région stratégique où les rivalités géopolitiques s’intensifient. Entre défense des intérêts nationaux, respect du droit international et application des sanctions onusiennes, la ligne de crête demeure étroite, au risque d’alimenter de nouveaux incidents diplomatiques.