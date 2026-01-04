Fermeture du Beit Chabad de Katmandou : une manoeuvre antisémite, selon ses dirigeants

Le célèbre centre Chabad de Katmandou, devenu au fil des années l'un des plus emblématiques au monde pour les voyageurs israéliens, a dû être évacué après que son propriétaire a exigé le départ immédiat de ses occupants. "Nous sommes en train de tout emballer et de chercher un nouvel endroit", a déclaré Hani Lifshitz, représentante du mouvement Chabad dans la région himalayenne.

Sur son compte Facebook, l'émissaire a détaillé les raisons de cette évacuation forcée, décrivant une escalade progressive de restrictions et d'exigences. "Ces derniers mois, nous avons vraiment senti l'étau se resserrer autour de nous. A chaque fois une nouvelle demande du propriétaire, une nouvelle exigence, une nouvelle restriction, un nouveau décret...", a-t-elle expliqué.

Selon la responsable du centre, les premières mesures visaient à effacer toute trace visible de présence juive. "Au début, le propriétaire nous a demandé d'enlever tous les panneaux en hébreu pour qu'on ne voie pas qu'il y avait une présence juive ici, pour que l'Iran ne le soupçonne pas d'être un espion", a révélé Hani Lifshitz, évoquant les craintes exprimées par le propriétaire.

Parallèlement, les exigences financières n'ont cessé de croître. "Les exigences économiques ont été augmentées, encore et encore, au point qu'il n'était plus possible de les satisfaire du tout", a-t-elle précisé.

Hani Lifshitz n'a pas hésité à qualifier l'attitude du propriétaire des lieux d'antisémite. "Derrière tout cela se cachait un sentiment antisémite évident, qu'on ne pouvait plus l'ignorer", a-t-elle affirmé, décrivant les sentiments difficiles éprouvés lors de l'évacuation des lieux.

Le point de rupture est survenu lorsque le propriétaire a exigé un départ immédiat. "Puis est arrivé le moment où l'on nous a dit sans équivoque : Partez. Maintenant", a raconté la représentante du mouvement Chabad.

Le centre Chabad de Katmandou était devenu au fil des décennies un point de passage quasi obligé pour les milliers de jeunes Israéliens qui voyagent au Népal chaque année, offrant un lieu de culte, des repas casher et un soutien aux voyageurs. La recherche d'un nouveau local est désormais en cours pour maintenir cette présence essentielle dans la capitale népalaise.