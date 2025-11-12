Géorgie : mort de vingt soldats turcs dans le crash d'un avion de transport militaire

Un avion de transport militaire C-130 Hercules de l'armée de l'air turque s'est écrasé mardi après-midi dans la région de Sighnaghi, à l'est de la Géorgie, près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. L'accident a coûté la vie aux vingt soldats présents à bord.

L'appareil avait décollé de l'aéroport de Ganja, en Azerbaïdjan, en direction de la Turquie. Le contact avec l'appareil a été perdu peu après son entrée dans l'espace aérien géorgien, sans qu'aucun signal de détresse n'ait pu être émis. Sa disparition des écrans radar aurait été soudaine, selon les autorités géorgiennes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances, qualifiant les victimes de « martyrs ». Le ministère de la Défense à Ankara a publié les noms des vingt militaires décédés.

L'avion accidenté est un C-130E, un modèle ancien fabriqué en 1968 par Lockheed Martin. Initialement en service dans l'armée de l'air saoudienne, il avait été cédé à la Turquie en 2010. La Turquie dispose d'une vingtaine d'appareils de ce type dans sa flotte.

Le Hercules compte parmi les avions de transport militaire les plus anciens et les plus fiables au monde. Utilisé pour acheminer troupes, matériel opérationnel et aide humanitaire, il est notamment en service en Israël où il porte les surnoms de « Rhino » ou « Samson ».

Les équipes de secours géorgiennes sont intervenues rapidement sur les lieux, rejointes peu après par une délégation technique turque composée d'une cinquantaine d'experts spécialisés dans les accidents aériens.

Le ministère géorgien de l'Intérieur a ouvert une enquête criminelle sur les circonstances du crash. Du côté turc, le ministère de la Défense a indiqué que les causes exactes de la catastrophe ne pourraient être établies qu'après une analyse approfondie des éléments recueillis.

De nombreux dirigeants ont exprimé leur soutien à la Turquie. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, ainsi que les responsables géorgiens et roumains figurent parmi ceux qui ont présenté leurs condoléances, témoignant de leur solidarité avec le peuple turc face à ce drame.