Gideon Sa’ar achève une visite historique aux Fidji

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a achevé une visite historique aux Fidji, où il a inauguré la nouvelle ambassade d’Israël à Suva.

Cette représentation diplomatique est la quatrième nouvelle ambassade ouverte par Gideon Sa’ar en moins d’un an et demi, après celles inaugurées en Moldavie, en Zambie et en Estonie.

Au cours de son déplacement, Gideon Sa’ar s’est rendu au quartier général des forces armées fidjiennes aux côtés du chef d’état-major des Fidji, le major-général Jone Kalouniwai.

Le chef de la diplomatie israélienne a également déposé une gerbe au mémorial national des Fidji, en hommage aux soldats tombés lors des guerres menées par l’archipel.

En marge de cette visite, Gideon Sa’ar a rencontré Lionel Aingimea, vice-président et ministre des Affaires étrangères de Nauru, venu spécialement aux Fidji pour l’ouverture de l’ambassade israélienne.

Il s’est aussi entretenu avec Baron Waqa, secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, avant de répondre aux questions des médias locaux.

La nouvelle ambassade doit renforcer les relations bilatérales entre Israël et les Fidji, notamment dans les domaines du développement, de l’économie et de la sécurité.

Elle s’inscrit également dans une stratégie plus large de rapprochement avec les États insulaires du Pacifique, alors qu’Israël cherche à consolider ses partenariats diplomatiques au-delà de ses alliances traditionnelles.