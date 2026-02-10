Herzog et Albanese visitent une synagogue et rencontrent des survivants de Bondi Beach

Le président israélien Isaac Herzog poursuit sa visite officielle en Australie, environ deux mois après l’attentat terroriste qui a endeuillé la communauté juive de Sydney. Mardi, il s’est rendu dans une synagogue du mouvement Habad à Sydney, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese, avec lequel il a également rencontré des survivants de l’attaque.

Cette visite conjointe revêt une forte portée symbolique. Après l’attentat, Anthony Albanese avait été qualifié de persona non grata par une partie de la communauté juive locale, qui accusait son gouvernement de laxisme face à la montée de l’antisémitisme en Australie. La présence commune du chef du gouvernement australien et du président israélien dans un lieu de culte juif s’inscrit ainsi dans un effort affiché de réconciliation et de reconstruction de la relation entre la communauté juive et les autorités australiennes.

En marge du déplacement présidentiel, le président de l'Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel, et le président de l'Agence juive, Doron Almog, ont accordé une reconnaissance officielle aux victimes de l’attentat de Sydney en tant que victimes d’actes hostiles à caractère antisémite. Cette reconnaissance a été rendue possible par une modification législative adoptée ces dernières années, permettant à Israël de reconnaître des victimes de terrorisme antisémite à l’étranger, sans pour autant ouvrir de droits sociaux.

Pour rappel, l’attentat s’est produit le 14 décembre 2025, lorsque des terroristes ont ouvert le feu sur des participants à une célébration de Hanoucca à Bondi Beach. Quinze personnes ont été assassinées, parmi lesquelles des enfants, des adultes et des survivants de la Shoah, et des dizaines d’autres blessées. Il s’agit de l’attaque terroriste la plus meurtrière contre des Juifs hors d’Israël depuis l’attentat contre le centre communautaire juif AMIA en Argentine en 1994.

Dans un contexte de tensions et de manifestations liées à la visite présidentielle, Anthony Albanese a tenu à défendre l’invitation adressée à Isaac Herzog. S’exprimant après des affrontements entre la police et des manifestants, il a appelé à l’apaisement du débat public, exhortant responsables politiques et citoyens à "faire redescendre la température" et à modérer leur rhétorique, alors que la question israélienne continue de diviser profondément l’opinion australienne.