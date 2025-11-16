Inde : un homme arrêté après l’attentat à la voiture piégée qui a fait huit morts à New Delhi

Les autorités indiennes ont annoncé dimanche l’arrestation d’un résident du Cachemire dans le cadre de l’explosion d’une voiture piégée qui a fait huit morts et plus de vingt blessés à New Delhi le 10 novembre. L’Agence nationale d’investigation (NIA), chargée des dossiers antiterroristes, a indiqué qu’Amir Rashid Ali avait été interpellé dans la capitale. Le véhicule utilisé lors de l’attaque était immatriculé à son nom.

Selon la NIA, Ali aurait conspiré avec l’auteur présumé de l’attentat, identifié comme Umar Un Nabi, un habitant du district de Pulwama, au sud du Cachemire. L’agence affirme qu’Ali s’est rendu à New Delhi pour faciliter l’achat du véhicule utilisé comme « engin explosif improvisé transporté par un véhicule » (VBIED), déclenchant la déflagration meurtrière.

Le gouvernement indien a rapidement qualifié l’explosion d’« incident terroriste ». La détonation, survenue près des grilles de la station de métro du Fort Rouge — un site touristique majeur et ancienne résidence impériale — a provoqué un vaste incendie. Plusieurs voitures et trois tuk-tuks stationnés à proximité ont été ravagés par les flammes.

L’enquête de la NIA se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau ayant participé à l’opération, ainsi que d’éventuels soutiens logistiques. L’identité précise du kamikaze et ses éventuelles affiliations restent au centre des investigations.

Le gouvernement a renforcé les mesures de sécurité autour des sites sensibles de la capitale et appelle la population à signaler toute activité suspecte. L’attentat, survenu dans une zone très fréquentée, a relancé les inquiétudes sur les menaces terroristes dans les grandes villes indiennes.