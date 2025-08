Inde : une famille lynchée et brûlée vive pour "sorcellerie"

Articles recommandés -

Dans la nuit du 6 juillet, le village de Tetgama, dans l’État indien de Bihar, a été le théâtre d’un massacre effroyable. Une foule de plusieurs centaines de personnes, armées de bâtons et d’armes blanches, a attaqué la famille Oraon, accusée de « sorcellerie » à l’origine de la mort d’un enfant du village. Les cinq membres, dont une femme de 71 ans, ont été battus, brûlés vifs et certains jetés dans une mare, selon la BBC. Environ 200 suspects, dont des femmes et un « exorciste » local ayant incité à l’attaque, sont impliqués. Ramdev Oraon, père de l’enfant décédé, est en fuite.

Les autorités, alertées onze heures après le début du lynchage malgré la proximité d’un poste de police, ont suspendu un officier et ouvert une enquête spéciale. Ce drame, d’une rare brutalité, choque l’Inde, où plus de 2 500 personnes, majoritairement des femmes, ont été tuées pour « sorcellerie » entre 2000 et 2016, selon les données officielles. Une survivante, citée par la BBC, témoigne : « Ils ont supplié, mais la foule n’a pas arrêté. »