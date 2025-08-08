Indonésie : deux Israéliens soupçonnés de gérer illégalement un réseau de villas de luxe

Articles recommandés -

Les autorités indonésiennes enquêtent actuellement sur deux citoyens israéliens soupçonnés d'avoir géré illégalement des villas de luxe sur l'île de Bali, avec une promotion ouverte sur les réseaux sociaux, ont rapporté les médias locaux ce vendredi.

D'anciens soldats dans le viseur

Les soupçons portent sur d'anciens militaires de Tsahal, ce qui a intensifié l'attention des autorités locales. Cette dimension militaire ajoute une complexité particulière à l'affaire, compte tenu des enjeux sécuritaires et diplomatiques potentiels.

Le ministre indonésien de l'Immigration et de l'Application pénitentiaire a confirmé que "des équipes opèrent sur le terrain pour collecter des informations et suivre cette affaire", tout en précisant que l'enquête n'en est qu'à ses débuts. "Nous examinons actuellement la situation. Notre équipe est active sur le terrain", a-t-il été cité par l'agence de presse locale.

Silence officiel des deux pays

Cette affaire suscite un vif intérêt tant en Indonésie qu'en Israël, en raison de l'implication possible d'anciens militaires et de ses implications sécuritaires et juridiques. Aucune source officielle des deux pays n'a encore réagi formellement à ces accusations qui pourraient compliquer davantage les relations entre les deux nations qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles.