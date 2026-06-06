Japon : jeter un déchet dans la rue peut désormais coûter cher aux touristes

Le quartier de Shibuya, l’un des plus fréquentés de Tokyo, a lancé une vaste campagne contre les déchets abandonnés dans l’espace public. Depuis le 1er juin, les personnes prises en train de jeter des détritus dans la rue s’exposent à une amende immédiate de 2 000 yens (environ 12,5 dollars), payable en espèces ou par carte bancaire.

Sous le slogan « Si vous jetez des déchets, vous perdrez de l’argent », jusqu’à 60 inspecteurs municipaux, dont certains parlent plusieurs langues, patrouillent quotidiennement dans les rues du quartier. Leur mission : repérer les contrevenants et verbaliser sur-le-champ les touristes comme les habitants.

Cette mesure intervient alors que le Japon fait face à un afflux record de visiteurs. En 2025, le pays a accueilli 42,6 millions de touristes internationaux, un niveau sans précédent qui met à rude épreuve les infrastructures locales. Plusieurs villes se plaignent déjà des conséquences du surtourisme, notamment à Kyoto et dans la région du mont Fuji.

Le manque de poubelles publiques constitue également un problème récurrent au Japon. Depuis plusieurs décennies, leur nombre a fortement diminué en raison des préoccupations liées à la sécurité et aux risques d’attentats, ainsi qu’aux coûts d’entretien. Les autorités locales exigent désormais des commerces et des exploitants de distributeurs automatiques qu’ils installent davantage de poubelles, sous peine d’amendes pouvant atteindre 50 000 yens (environ 313 dollars).

Selon les responsables municipaux, l’objectif n’est pas seulement de sanctionner mais aussi de changer les comportements. « À Singapour, les touristes savent qu’ils seront sanctionnés s’ils jettent des déchets. Nous voulons atteindre le même niveau de sensibilisation », explique un responsable de Shibuya.

Après seulement quelques jours d’application, plusieurs dizaines d’amendes ont déjà été distribuées. Les autorités espèrent ainsi préserver la propreté qui fait depuis longtemps la réputation du Japon.