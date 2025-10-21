Japon : une femme nommée Premier ministre, une première dans l'histoire du pays

Pour la première fois de son histoire, le Japon a nommé une femme au poste de Premier ministre. Sanae Takaichi, figure de proue de l'aile ultraconservatrice du Parti libéral-démocrate (PLD), a été élue mardi par le Parlement, au lendemain d'un accord de coalition inédit avec le Parti de l’innovation japonaise (JIP), une formation nationaliste implantée à Osaka.

Ce revirement politique survient trois mois après la cuisante défaite électorale du PLD, qui a provoqué la démission de l’éphémère Premier ministre Shigeru Ishiba et de son cabinet. L'absence de majorité claire dans les deux chambres du Parlement avait laissé planer un doute sur la capacité du parti à se maintenir au pouvoir. L'alliance surprise avec le JIP a permis à Takaichi de franchir l’obstacle parlementaire, au prix d’un glissement notable vers la droite dure.

Âgée de 64 ans, Sanae Takaichi est connue pour ses positions nationalistes tranchées, sa proximité avec l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, et son opposition à toute réforme sociétale majeure. Elle a longtemps milité pour une révision de la Constitution pacifiste du Japon et prône un renforcement des capacités militaires nationales.

Sur les questions de société, elle s’est opposée aux droits des couples de même sexe, au mariage avec noms distincts et à l’ouverture de la succession impériale aux femmes — des positions qui suscitent la controverse, même au sein de son propre camp. Bien qu’elle incarne une avancée symbolique en devenant la première femme à diriger le pays, elle n’a montré aucun empressement à promouvoir l’égalité des sexes.

Dès son entrée en fonction, Takaichi fait face à un calendrier chargé. Elle doit prononcer un discours politique de lancement dans les prochains jours, rencontrer le président américain Donald Trump et participer à plusieurs sommets régionaux. Elle est également attendue sur le front intérieur, où la population exprime son inquiétude face à la flambée des prix. Des mesures économiques concrètes sont attendues d’ici décembre.

L’instabilité politique actuelle trouve son origine dans la rupture avec l’ancien partenaire centriste du PLD, le Komeito, qui a quitté la coalition après une série de scandales liés à des fonds occultes. Le Komeito s’était également inquiété des positions révisionnistes de Takaichi sur l’histoire militaire du Japon et de ses visites répétées au sanctuaire Yasukuni, perçues comme une provocation par Pékin et Séoul.

Tentant de modérer son image, Takaichi a symboliquement choisi de ne pas se rendre au sanctuaire cette année, envoyant à la place une offrande rituelle.