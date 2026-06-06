Kim Jong-un accélère le renforcement de sa marine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de renforcer considérablement les capacités navales de son pays, estimant que la construction d’une marine capable d’infliger un « coup mortel » aux ennemis constitue un objectif central de la stratégie de défense de Pyongyang.

Selon l’agence officielle KCNA, Kim Jong-un a inspecté jeudi le destroyer Kang Kon à l’occasion d’un essai de navigation, accompagné de hauts responsables militaires et de sa fille, Kim Ju Ae. Au cours de cette visite, il a souligné la nécessité d’accélérer le développement des forces navales afin qu’elles soient « capables d’assumer de manière fiable une partie de la dissuasion de guerre nucléaire ».

Le dirigeant nord-coréen a précisé que son objectif était de doter le pays d’une marine capable de frapper ses adversaires « au-dessus comme en dessous de la surface de l’eau », dans le cadre du plan quinquennal de modernisation militaire actuellement mené par le régime.

Le Kang Kon, nommé en hommage à un général nord-coréen tué pendant la guerre de Corée, avait connu un revers majeur en mai 2025 lorsqu’il s’était renversé lors de sa première mise à flot. Après plusieurs semaines de travaux, le navire avait été remis en état et relancé avec succès.

Cette démonstration de puissance intervient à un moment diplomatique sensible. Le rapport de KCNA a été publié à deux jours d’une visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord, après les récents sommets qu’il a tenus avec Donald Trump et Vladimir Poutine.

Depuis l’échec des négociations de dénucléarisation avec les États-Unis en 2019, Pyongyang se présente comme un « État nucléaire irréversible ». Kim Jong-un a par ailleurs renforcé ses liens avec Moscou, notamment en apportant un soutien militaire à la Russie dans le conflit en Ukraine.

La modernisation de la marine nord-coréenne s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à accroître les capacités de dissuasion du régime et à consolider son influence sur la scène internationale.