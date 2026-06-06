Kim Jong-un accélère le renforcement de sa marine

En inspectant le destroyer Kang Kon, Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de renforcer rapidement les capacités navales de la Corée du Nord.

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
North Korean leader Kim Jong Un speaks at the Supreme People’s Assembly in Pyongyang, North Korea Monday, Jan. 15, 2024.
North Korean leader Kim Jong Un speaks at the Supreme People’s Assembly in Pyongyang, North Korea Monday, Jan. 15, 2024.Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de renforcer considérablement les capacités navales de son pays, estimant que la construction d’une marine capable d’infliger un « coup mortel » aux ennemis constitue un objectif central de la stratégie de défense de Pyongyang.

Selon l’agence officielle KCNA, Kim Jong-un a inspecté jeudi le destroyer Kang Kon à l’occasion d’un essai de navigation, accompagné de hauts responsables militaires et de sa fille, Kim Ju Ae. Au cours de cette visite, il a souligné la nécessité d’accélérer le développement des forces navales afin qu’elles soient « capables d’assumer de manière fiable une partie de la dissuasion de guerre nucléaire ».

Video poster
L'édito :"la chine soutient et fait le jeu de l'Iran"

Le dirigeant nord-coréen a précisé que son objectif était de doter le pays d’une marine capable de frapper ses adversaires « au-dessus comme en dessous de la surface de l’eau », dans le cadre du plan quinquennal de modernisation militaire actuellement mené par le régime.

Le Kang Kon, nommé en hommage à un général nord-coréen tué pendant la guerre de Corée, avait connu un revers majeur en mai 2025 lorsqu’il s’était renversé lors de sa première mise à flot. Après plusieurs semaines de travaux, le navire avait été remis en état et relancé avec succès.

Cette démonstration de puissance intervient à un moment diplomatique sensible. Le rapport de KCNA a été publié à deux jours d’une visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord, après les récents sommets qu’il a tenus avec Donald Trump et Vladimir Poutine.

Depuis l’échec des négociations de dénucléarisation avec les États-Unis en 2019, Pyongyang se présente comme un « État nucléaire irréversible ». Kim Jong-un a par ailleurs renforcé ses liens avec Moscou, notamment en apportant un soutien militaire à la Russie dans le conflit en Ukraine.

La modernisation de la marine nord-coréenne s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à accroître les capacités de dissuasion du régime et à consolider son influence sur la scène internationale.

Cet article a reçu 1 commentaires

Commentaires