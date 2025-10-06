Kim Jong Un inspecte un destroyer de 5 000 tonnes

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté dimanche le destroyer Choe Hyon, un navire de 5 000 tonnes présenté par Pyongyang comme une nouvelle pièce maîtresse de sa marine, et s’est engagé à en faire construire un second d’ici octobre 2026. L’information a été rapportée par l’agence d’État KCNA.

Dévoilé au printemps, le Choe Hyon est décrit par les médias officiels comme le premier destroyer nord-coréen « équipé de missiles nucléaires », une affirmation reprise par Pyongyang mais non vérifiée de source indépendante. Kim a salué le lancement comme « une démonstration claire du développement des forces armées orientées vers la doctrine Juche » et a insisté sur la nécessité d’« exercer » ces capacités en mer pour « dissuader ou punir les provocations ennemies ».

Séoul évoque, pour sa part, la possible implication de la Russie dans le développement du navire — une hypothèse selon laquelle Pyongyang aurait bénéficié d’un soutien technique en échange d’un déploiement de soldats pour Moscou en Ukraine. Ces allégations n’ont pas été confirmées.

Les photos publiées par KCNA montrent Kim dans une salle de contrôle du navire, face à des écrans et cartes maritimes. La visite intervient après l’annonce par Pyongyang du déploiement de « moyens spéciaux » contre la Corée du Sud, et dans un contexte de tensions accrues : quelque 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud, où des exercices conjoints récents avec Séoul et Tokyo ont été qualifiés par le Nord de « répétitions d’invasion ».