Kim Jong-un veut renforcer « de manière exponentielle » l’arsenal nucléaire nord-coréen

La Corée du Nord poursuit sa montée en puissance nucléaire. Le dirigeant Kim Jong-un a appelé à renforcer « de manière exponentielle » les capacités nucléaires du pays, selon des propos rapportés mercredi par l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Cette déclaration a été faite lors d’une visite dans une nouvelle installation de production de matières nucléaires, présentée par le régime comme un élément clé de la modernisation de son arsenal stratégique.

Kim Jong-un a affirmé que la capacité de production de matières nucléaires de la Corée du Nord avait déjà « plus que doublé » au cours des cinq dernières années. Il a salué ce qu’il a décrit comme « un tournant incroyable et réussi » ainsi qu’« une étape décisive » dans le développement des forces nucléaires du pays.

Le dirigeant nord-coréen a justifié cette accélération par l’évolution de l’environnement sécuritaire régional et international. Selon lui, la Corée du Nord fait face à des « menaces existantes qui s’aggravent de jour en jour », ainsi qu’à des risques futurs qu’il juge imprévisibles.

« Il est nécessaire de renforcer de manière exponentielle les forces nucléaires de notre État », a-t-il déclaré, réaffirmant la doctrine de dissuasion nucléaire adoptée par Pyongyang ces dernières années.

Retirée du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) depuis 1993, la Corée du Nord a réalisé six essais nucléaires et multiplié les tirs de missiles balistiques, dont certains sont considérés par les experts comme capables d’atteindre le territoire américain.

Malgré les sanctions imposées par les Nations unies, le régime nord-coréen continue d’investir massivement dans ses programmes militaires. En 2022, Pyongyang avait officiellement inscrit dans sa législation le caractère « irréversible » de son statut de puissance nucléaire.

Selon plusieurs estimations internationales, la Corée du Nord disposerait aujourd’hui de plusieurs dizaines d’ogives nucléaires, ainsi que d’un programme actif visant à augmenter ses stocks de matières fissiles.

Les déclarations de Kim Jong-un interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon dénoncent régulièrement les essais balistiques nord-coréens et renforcent leur coopération militaire face à ce qu’ils considèrent comme une menace croissante.

Depuis le début de l’année, la Corée du Nord a déjà procédé à plusieurs tirs de missiles. Pour de nombreux analystes, cette stratégie vise à consolider son statut nucléaire de fait et à renforcer son pouvoir de négociation sur la scène internationale.

Pour Pyongyang, l’arme nucléaire demeure avant tout une garantie de survie du régime face à toute tentative extérieure de changement de pouvoir ou d’intervention militaire.