L’Australie dément toute influence israélienne dans l’expulsion de l’ambassadeur iranien

L’Australie a rejeté mercredi les affirmations d’Israël selon lesquelles l’intervention directe du Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait influencé la décision de Canberra d’expulser l’ambassadeur iranien Ahmad Sadeghi. Cette décision exceptionnelle, la première depuis la Seconde Guerre mondiale, fait suite à des accusations visant Téhéran, soupçonné d’avoir orchestré deux attaques antisémites à Sydney et Melbourne.

"C’est totalement faux", a déclaré le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, sur ABC Radio. "Dès que nous avons reçu l’évaluation des services de renseignement, nous avons immédiatement commencé à travailler sur notre réponse."

Ces propos interviennent après que David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien, a affirmé mardi que "l’intervention décisive" de Netanyahou aurait contribué à la décision australienne. Le chef du gouvernement israélien a par ailleurs vivement critiqué son homologue Anthony Albanese, le qualifiant de "politicien faible" ayant "trahi Israël et abandonné les Juifs d’Australie" pour avoir soutenu la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU en septembre dernier.

Canberra, de son côté, justifie l’expulsion par des éléments fournis par ses services de renseignement, qui accusent les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d’avoir coordonné les incendies criminels visant un restaurant casher à Sydney et la synagogue Adass Israel à Melbourne en 2024. Selon les autorités, les auteurs présumés de ces attaques n’étaient pas conscients de l’implication iranienne.

L’Iran, pour sa part, rejette fermement ces accusations et dénonce "une campagne orchestrée par des puissances occidentales hostiles".

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé la fermeture de l’ambassade d’Australie à Téhéran et déconseille désormais tout voyage en Iran, où résident encore environ 4 000 citoyens australiens.

Alors que les tensions diplomatiques s’intensifient, Canberra insiste sur le fait que sa décision a été prise de manière indépendante, balayant toute hypothèse d’une influence israélienne dans ce dossier sensible.