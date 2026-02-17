L'Australie n'aidera pas les familles liées à Daech à quitter la Syrie

Le gouvernement australien ne prêtera aucune assistance à des ressortissants liés à l’organisation terroriste État islamique (Daech) qui tentent de quitter la Syrie pour regagner l’Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese a été catégorique : "Comme on fait son lit, on se couche", a-t-il lancé sur la chaîne publique ABC, affirmant que ces personnes ont choisi de se rendre en Syrie pour soutenir Daech et ne bénéficieront d’aucune aide ni opération de rapatriement.

Un groupe de 34 Australiens (11 femmes et 23 enfants) a quitté récemment le camp d’Al-Roj, dans le nord-est syrien, avec l’intention de rejoindre Damas puis l’Australie. Leur trajet a toutefois été interrompu après que les autorités syriennes ont estimé que le déplacement depuis la zone contrôlée par les forces kurdes n’avait pas été correctement coordonné. On ignore s’ils tenteront à nouveau le voyage dans les prochains jours.

Ces familles font partie des dizaines d’Australiens détenus dans des camps et prisons syriens depuis la chute du "califat" de Daech en 2019. La plupart des femmes étaient mariées à des combattants de l’organisation terroriste, capturés ou tués. Certaines affirment ne pas avoir choisi de se rendre en Syrie et soulignent que nombre d’enfants sont nés sur place.

Sur le plan politique, le dossier ravive les tensions. La sénatrice libérale Sarah Henderson estime que les adultes concernés devraient être empêchés de rentrer, invoquant la sécurité nationale. Elle a évoqué la possibilité d’ordonnances d’exclusion temporaire, qui permettent d’interdire pendant deux ans l’entrée sur le territoire à des Australiens âgés de 14 ans et plus considérés comme une menace. Le ministre de l’Intérieur Tony Burke a indiqué que le gouvernement examinait les avis des services de sécurité pour déterminer si les conditions d’une telle mesure étaient réunies.

Canberra a déjà oscillé entre fermeté et pragmatisme. En 2019, le gouvernement Morrison avait facilité le retour de huit orphelins, dont les enfants du terroriste Khaled Sharrouf. En 2022, l’exécutif d’Albanese avait rapatrié quatre femmes et treize enfants après une évaluation sécuritaire approfondie. Mais l’an dernier, lorsque d’autres retours ont été révélés, le gouvernement a assuré n’avoir fourni aucun soutien.

Le Premier ministre a reconnu qu’il était "regrettable" que des enfants soient impliqués, tout en martelant que toute personne qui parviendrait à revenir en Australie devra répondre de ses actes devant la justice si des infractions ont été commises.