L’Australie place les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des entités soutenant le terrorisme

Le gouvernement australien a officiellement inscrit le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), bras armé de l’État iranien, sur sa liste des entités responsables de terrorisme. Cette décision historique fait suite à plusieurs attaques visant la communauté juive sur le sol australien, notamment l’incendie criminel d’une épicerie casher à Sydney en octobre 2024 et celui de la synagogue Adass Israel à Melbourne en décembre.

Selon Canberra, ces actions avaient pour objectif de semer la peur, d’attiser l’antisémitisme et de fragiliser la cohésion multiculturelle du pays. Les autorités australiennes avaient déjà expulsé l’ambassadeur iranien en août, après avoir obtenu des renseignements indiquant des liens entre Téhéran et ces attaques via des groupes criminels intermédiaires.

Grâce à un nouveau dispositif juridique permettant de sanctionner le terrorisme commandité par des États, le CGRI devient la première organisation ainsi classée. Toute interaction avec ce groupe est désormais passible de poursuites pénales pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison.

La décision du ministre des Affaires intérieures, Tony Burke, s’appuie sur les conclusions des services de renseignement. Il a affirmé que ce classement renforce la capacité des autorités à lutter contre les groupes extrémistes, quelle que soit leur origine. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a dénoncé des actes "sans précédent et dangereux" de la part de l’Iran, estimant qu’ils n’avaient "aucune place en Australie".

De son côté, l’Attorney General Michelle Rowland a souligné que les réformes législatives engagées par le gouvernement rendaient plus complexe toute tentative d’ingérence étrangère visant à nuire à la société australienne.

La communauté juive australienne a salué la fermeté de Canberra. Pour Jeremy Leibler, président de la Fédération sioniste d’Australie, ces attaques cherchaient à "porter atteinte au tissu même de la société" et la désignation du CGRI constitue une étape essentielle pour empêcher que le terrorisme ne trouve un écho sur le territoire national.