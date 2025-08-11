L'Australie prête à reconnaître un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU

Articles recommandés -

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, a annoncé lundi que son pays s'apprête à reconnaître officiellement un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, prévue en septembre. Cette déclaration s'inscrit dans un mouvement diplomatique international croissant en faveur de la reconnaissance de la Palestine.

Des conditions strictes posées par Canberra

La reconnaissance australienne ne sera toutefois pas inconditionnelle. Albanese a précisé que cette démarche dépendra "des engagements de l'Autorité palestinienne concernant la démilitarisation de Gaza et l'organisation d'élections". Le dirigeant australien a également insisté : "Il n'y aura pas d'avenir pour le Hamas dans cet État."

La ministre des Affaires étrangères australienne a confirmé avoir informé à l'avance le secrétaire d'État américain Marco Rubio de cette décision, soulignant la coordination diplomatique préalable avec Washington.

Un mouvement européen qui s'amplifie

Cette annonce australienne fait écho à une série de déclarations similaires émises le mois dernier par plusieurs pays européens et le Canada. Le ministre allemand des Affaires étrangères a notamment appelé à entamer "immédiatement" la reconnaissance d'un État palestinien, rejoignant les positions déjà exprimées par les dirigeants français, britanniques, maltais et canadiens.

Il y a quinze jours, une conférence organisée conjointement par la France et l'Arabie saoudite au siège de l'ONU a vu dix nations supplémentaires exprimer leur volonté d'œuvrer pour cette reconnaissance en septembre. Parmi elles figurent la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Luxembourg, Malte, le Portugal et Saint-Marin, aux côtés de pays ayant déjà franchi le pas comme l'Espagne, l'Irlande et la Norvège.

Ramallah prépare une déclaration unilatérale

Parallèlement à cette mobilisation internationale, l'Autorité palestinienne envisage de proclamer unilatéralement son statut d'État lors de l'Assemblée générale de septembre à New York. Bien que ce geste reste largement symbolique et sans portée pratique immédiate, Ramallah projette également de publier une déclaration constitutionnelle définissant les frontières et fondements de l'État palestinien, ainsi qu'une date pour les élections au Conseil national palestinien.