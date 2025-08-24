L’Australie secouée par les plus grandes manifestations anti-israéliennes depuis des années

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers l’Australie ces dernières semaines dans l’un des plus vastes mouvements anti-israéliens qu’ait connus le pays depuis des années. Ces mobilisations massives mettent sous pression le gouvernement travailliste d’Anthony Albanese, partagé entre la gestion de la politique étrangère, les tensions communautaires et le maintien de l’ordre public.

À Brisbane, entre 10 000 et 40 000 manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville, brandissant des drapeaux palestiniens et accusant Israël de "génocide". La marche, qui a paralysé la circulation pendant plusieurs heures, s’est accompagnée de revendications appelant Canberra à imposer des sanctions contre Israël. La police a dû mettre en place des barrages mobiles pour canaliser la foule.

À Melbourne, des milliers de participants se sont rassemblés devant la State Library avant de marcher dans le centre d’affaires. Des responsables politiques et des militants ont appelé au boycott d’entreprises liées à Israël. Certains slogans, tels que "Vive l’intifada", ont provoqué l’indignation de groupes représentant la communauté juive, qui y voient une incitation à la violence.

À Hobart, plusieurs milliers de manifestants ont également défilé, certains orateurs établissant un parallèle entre la lutte palestinienne et les revendications des peuples autochtones australiens, inscrivant la guerre de Gaza dans un combat plus large contre la "colonisation".

Ces manifestations s’inscrivent dans une campagne coordonnée à l’échelle nationale, avec plus de 40 rassemblements organisés. Les revendications des manifestants incluent la reconnaissance d’un État palestinien, la suspension des liens de défense avec Israël et un embargo sur les ventes d’armes.

Le gouvernement Albanese, tout en réaffirmant son soutien à une "solution à deux États", appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire renforcé à Gaza. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a défendu le droit de manifester mais a condamné "toute forme d’antisémitisme ou de discours de haine".

L’opposition, de son côté, reproche à l’exécutif son manque de fermeté face à ce qu’elle considère comme des "rhétoriques extrémistes" menaçant la cohésion sociale.

Les organisations juives australiennes se disent profondément préoccupées par la radicalisation des slogans et appellent les autorités à intervenir contre les discours de haine, craignant une recrudescence des actes antisémites.