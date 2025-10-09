L’Indonésie refuse l’entrée des athlètes israéliens aux Mondiaux de gymnastique à Jakarta

L’Indonésie a annoncé jeudi qu’elle refuserait d’accorder des visas aux athlètes israéliens inscrits aux championnats du monde de gymnastique artistique, prévus à Jakarta à partir du 19 octobre. Cette décision, confirmée par le ministre indonésien du Droit et des Droits de l’homme, Yusril Ihza Mahendra, met fin aux espoirs de participation d’Israël, pourtant inscrit parmi les 86 pays en lice.

« Le gouvernement ne délivrera pas de visas aux gymnastes israéliens », a déclaré Mahendra, précisant que cette position s’aligne sur les directives du président Prabowo Subianto, bien que ce dernier ait récemment appelé à « garantir la sécurité d’Israël » dans un discours prononcé à l’ONU, conclu par le mot « Shalom ».

Cette interdiction intervient après une vive polémique dans le pays musulman le plus peuplé du monde, où des responsables politiques et des organisations islamiques modérées ont réclamé l’exclusion d’Israël, au nom de la solidarité avec les Palestiniens. Sur les réseaux sociaux, la colère s’est amplifiée, de nombreux internautes accusant Israël de « génocide » à Gaza — une accusation que l’État hébreu rejette fermement.

La Fédération israélienne de gymnastique, qui comptait notamment sur la présence du champion olympique Artem Dolgopyat, n’a pas encore réagi.