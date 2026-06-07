La Chine mène une opération près de Taïwan

La Chine a annoncé avoir mené une « opération d'application de la loi » dans les eaux situées à l’est de Taïwan, en réaction aux récentes discussions engagées entre le Japon et les Philippines sur la délimitation de leurs frontières maritimes.

La semaine dernière, Tokyo et Manille ont lancé des pourparlers officiels visant à définir les limites de leurs zones économiques exclusives et de leurs plateaux continentaux. Pékin a immédiatement dénoncé une initiative « illégale », affirmant disposer également d’une « zone économique exclusive et d’un plateau continental » dans cette région maritime que la Chine revendique.

Selon l’agence officielle Chine Nouvelle, le ministère chinois des Transports a ordonné samedi aux garde-côtes des provinces du Guangdong et du Fujian de « mener une opération spéciale d'application de la loi maritime dans les eaux à l'est de l'île de Taïwan ». Pékin a précisé qu’il s’agissait d’« une action nécessaire entreprise en réaction à l'annonce unilatérale du Japon et des Philippines » concernant leurs négociations maritimes.

Taïwan a rapidement réagi. Les garde-côtes taïwanais ont annoncé dimanche le déploiement de plusieurs navires afin de « répondre de façon appropriée » à l’opération chinoise, qu’ils considèrent comme une initiative qui « viole la loi internationale ».

Cette nouvelle démonstration de force intervient dans un contexte de tensions croissantes en Asie-Pacifique. Les Philippines et le Japon ont considérablement renforcé leur coopération ces dernières années face aux revendications territoriales de Pékin, tant en mer de Chine orientale qu’en mer de Chine méridionale.

Les différends maritimes entre la Chine, le Japon, les Philippines et Taïwan demeurent parmi les principaux foyers de tension de la région. Pékin multiplie les opérations navales et les déploiements de garde-côtes autour des zones contestées, alimentant les inquiétudes de ses voisins et de leurs alliés occidentaux quant à une possible escalade.