La communauté juive de Sydney allume la dernière bougie de Hanoucca sur les lieux du massacre

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Sydney pour commémorer la semaine écoulée depuis l'attaque terroriste antisémite de Bondi Beach, qui a coûté la vie à 15 personnes. La cérémonie, organisée pour l'allumage de la huitième et dernière bougie de Hanoucca, s'est déroulée sous haute sécurité avec des cavaliers, des tireurs d'élite et des centaines de policiers. Le Premier ministre australien Anthony Albanese était présent.

Parallèlement, une cérémonie est organisée à Jérusalem, dans la salle des Institutions nationales, en présence de l'ambassade d'Australie en Israël, du président Isaac Herzog, du président de l'Organisation sioniste mondiale et du neveu du rabbin Eli Shlanger, l'émissaire Loubavitch tué dans l'attentat.

Le président israélien s'est exprimé en anglais : "Aujourd'hui, à la huitième bougie, je veux dire aux Juifs d'Australie : le peuple d'Israël est avec vous, nous ressentons votre douleur." Il a ajouté que la lutte contre l'antisémitisme doit être commune à tous pour prévenir une nouvelle catastrophe, concluant : "Ensemble, nous vaincrons cette obscurité."

Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale, a vivement critiqué le gouvernement australien : "Lorsqu'un gouvernement permet, au nom de la liberté d'expression, des manifestations où retentissent des appels horrifiants contre Israël et les Juifs, quand il ferme les yeux sur l'incitation à la haine croissante et promeut simultanément des initiatives politiques unilatérales qui attisent la polarisation au lieu de favoriser la réconciliation, il ne doit pas être surpris quand la haine déborde des marges vers le centre de la rue."

Un moment particulièrement touchant s'est produit à l'hôpital de Sydney, où les rabbins Mendel et Zalman Kastel, beaux-frères du rabbin Eli Shlanger tué dans l'attentat, ont rendu visite à Ahmed al-Ahmed, le héros syro-australien qui a neutralisé l'un des terroristes au péril de sa vie.

Le rabbin Mendel, s'adressant à Ahmed blessé, lui a déclaré : "Merci, non seulement d'avoir sauvé des vies, mais pour votre courage. Le fait que vous veniez d'un milieu musulman rend cela encore plus spécial." Ahmed a répondu : "Nous sommes tous frères, tous des êtres humains. Peu importe ce qui se passe, nous devons être ensemble et sauver des vies."

Le rabbin lui a offert un dollar que le Rabbi de Loubavitch lui avait personnellement donné en 1988, un présent hautement symbolique dans la tradition hassidique Habad.