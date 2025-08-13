La Corée du Nord dénonce le projet israélien de prise de contrôle de Gaza : une "violation manifeste du droit international"

Articles recommandés -

La Corée du Nord a vivement condamné, mardi, le plan israélien visant à prendre le contrôle de Gaza-Ville, qualifiant cette initiative de "violation manifeste du droit international", selon l’agence officielle KCNA.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a réagi après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a défendu ce projet, présenté comme "la meilleure façon de mettre fin à la guerre" contre le Hamas.

Pour Pyongyang, cette décision "illustre clairement l’intention des gangsters israéliens de s’emparer du territoire de Palestine reconnu par la communauté internationale". Le communiqué ajoute que "la République populaire démocratique de Corée condamne et rejette avec fermeté l’acte criminel de s’approprier un territoire, aggravant la crise humanitaire dans la bande de Gaza et portant gravement atteinte à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient".

La Corée du Nord a exhorté Israël à "cesser immédiatement" ce qu’elle qualifie d’attaques armées illégales contre les Palestiniens et à se retirer totalement de la bande de Gaza.

Pyongyang, qui entretient des relations diplomatiques avec l'Autorité palestinienne, adopte depuis longtemps une position hostile à Israël dans le conflit autour des territoires palestiniens, dénonçant régulièrement ses opérations militaires et sa politique d’occupation.