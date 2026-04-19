La Corée du Nord procède à de nouveaux tirs de missiles balistiques

La Corée du Nord a effectué ce dimanche matin une nouvelle série de tirs de missiles balistiques en direction de la mer, marquant une intensification de ses activités militaires. Il s’agit du quatrième lancement recensé ce mois-ci et du septième depuis le début de l’année.

Ces essais interviennent dans un climat international marqué par la guerre en cours en Iran et par des spéculations sur de possibles échanges diplomatiques entre Washington et Séoul avec Pyongyang.

Les projectiles ont été tirés depuis la région de Sinpo, sur la côte est du pays, et ont parcouru environ 140 kilomètres avant de retomber en mer. Les autorités sud-coréennes ont immédiatement convoqué une réunion de sécurité d’urgence, dénonçant une « provocation » constituant une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et appelant Pyongyang à mettre fin à ces essais.

À Séoul, les autorités estiment que ces démonstrations de force s’inscrivent dans une stratégie de pression diplomatique. Selon plusieurs analystes, la multiplication des tirs viserait à afficher les capacités militaires nord-coréennes et à renforcer la position du régime avant d’éventuelles discussions avec les États-Unis et la Corée du Sud.

Un ancien conseiller à la sécurité sud-coréenne, Kim Ki-jong, estime que ces essais pourraient également servir de signal politique, destiné à démontrer que Pyongyang dispose de capacités de dissuasion comparables, voire supérieures, à celles d’autres puissances régionales.

Ces développements interviennent alors que le président américain Donald Trump et les autorités sud-coréennes ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité de reprendre le dialogue avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, sans qu’aucune initiative formelle n’ait toutefois été annoncée.

Dans ce contexte, plusieurs experts internationaux alertent sur les progrès continus du programme militaire nord-coréen, notamment dans le domaine nucléaire et balistique, alors que Pyongyang affirme désormais considérer son statut de puissance nucléaire comme irréversible.