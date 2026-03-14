La Corée du Nord tire une dizaine de missiles balistiques vers la mer du Japon

La Corée du Nord a lancé samedi une dizaine de missiles balistiques en direction de la mer du Japon, selon l’armée sud-coréenne, dans un nouveau geste de défi alors que Séoul et Washington mènent leurs exercices militaires conjoints annuels. Ces tirs, détectés depuis la région de Sunan près de Pyongyang, ont été observés vers 13h20 heure locale, a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

Les projectiles ont été tirés vers la mer de l’Est — nom coréen de la mer du Japon — sans qu’aucun détail supplémentaire ne soit immédiatement fourni sur leur portée ou leur trajectoire. Peu auparavant, le ministère sud-coréen de la Défense avait déjà signalé le lancement d’au moins un projectile non identifié vers cette zone maritime.

Le ministère japonais de la Défense a également confirmé l’incident, indiquant qu’un missile balistique présumé avait été tiré depuis la Corée du Nord.

Ces tirs interviennent dans un contexte de fortes tensions dans la péninsule coréenne. Depuis lundi, les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé leurs exercices militaires conjoints annuels, qui doivent se poursuivre jusqu’au 19 mars et mobiliser environ 18.000 soldats sud-coréens ainsi qu’un nombre non précisé de militaires américains.

Pyongyang avait vivement dénoncé ces manœuvres, qu’il considère comme une répétition générale d’une invasion. La sœur influente du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, avait averti cette semaine que ces exercices pourraient entraîner des « conséquences terribles et inimaginables ».

Les tirs de missiles surviennent également alors que les perspectives de dialogue entre les deux Corées semblent s’éloigner. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment rejeté les efforts de rapprochement du président sud-coréen Lee Jae Myung, estimant que Séoul demeurait « l’ennemi le plus hostile ».

Cette démonstration de force intervient par ailleurs quelques heures après que le premier ministre sud-coréen Kim Min-seok, en visite aux États-Unis, a évoqué la possibilité d’une rencontre entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, que Washington juge toujours envisageable.