La Malaisie arrête trois personnes soupçonnées d'avoir fourni des armes à feu à un Israélien

Les autorités malaisiennes ont arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir fourni des armes à feu à un homme de 36 ans détenteur d'un passeport israélien, qui a été arrêté cette semaine dans un hôtel de Kuala Lumpur, a déclaré la police samedi.

L'homme, arrêté avec un sac contenant six armes de poing et 200 balles, était arrivé à l'aéroport international de Kuala Lumpur en provenance des Émirats arabes unis le 12 mars en utilisant ce que les autorités pensaient être un faux passeport français, a déclaré l'inspecteur général de la police, Razarudin Husain, lors d'une conférence de presse vendredi en fin de journée.

Le suspect a remis un passeport israélien lors de son interrogatoire par la police, a déclaré Razarudin, ajoutant que l'homme, qui n'a pas été identifié publiquement, avait commandé les armes après son arrivée en Malaisie et les avait payées avec des crypto-monnaies. La Malaisie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques.

La police n'a pas exclu la possibilité que l'homme soit un membre des services de renseignement israéliens, bien que le suspect a déclaré aux autorités qu'il était entré en Malaisie pour traquer un autre citoyen israélien en raison d'un différend familial.

"Nous ne faisons pas entièrement confiance à cette version des faits, car nous soupçonnons qu'il y a peut-être un autre objectif", a déclaré M. Razarudin, ajoutant que l'homme avait séjourné dans plusieurs hôtels lors de son séjour en Malaisie.

Trois Malaisiens, dont un couple marié, ont été arrêtés vendredi et placés en détention provisoire pendant sept jours. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des armes et d'avoir servi de chauffeur au suspect israélien, a déclaré Razarudin à l'agence Reuters samedi. Un pistolet a été retrouvé dans une voiture appartenant au couple, a-t-il ajouté. Les autorités ont été placées en état d'alerte après l'arrestation de l'homme, et la sécurité a été renforcée pour le roi de Malaisie, le Premier ministre Anwar Ibrahim et d'autres personnalités de haut rang. La Malaisie, pays majoritairement musulman, soutient fermement les Palestiniens et a critiqué les actions d'Israël dans la guerre de Gaza.