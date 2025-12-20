La Nouvelle-Galles du Sud veut interdire le slogan "Mondialisez l’intifada" après l’attentat de Sydney

L’État australien de Nouvelle-Galles du Sud s’apprête à interdire le slogan « Globalize the intifada » (« mondialiser l’intifada », une expression appelant à étendre la lutte violente au-delà du conflit israélo-palestinien), à la suite de l’attentat terroriste qui a visé dimanche une célébration de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney. Quinze personnes ont été assassinées et des dizaines d’autres blessées lorsque deux terroristes ont ouvert le feu sur la foule réunie pour la fête juive.

Selon un reportage de la BBC, les autorités régionales entendent durcir leur réponse face à ce qu’elles qualifient de rhétorique haineuse et d’incitation à la violence. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a annoncé son intention de convoquer rapidement le Parlement local afin d’adopter des lois plus strictes contre les discours de haine et l’incitation à la violence.

Dans ce cadre, le slogan « Globalize the intifada », régulièrement scandé lors de manifestations pro-palestiniennes, pourrait être officiellement classé comme discours de haine illégal. Les autorités estiment que cette expression dépasse le cadre d’une opinion politique et peut être perçue comme un appel explicite à la violence, notamment à l’encontre des communautés juives.

Chris Minns a également déclaré vouloir favoriser un « été de calme », en décourageant les grandes manifestations et rassemblements susceptibles de raviver les tensions, en particulier les protestations anti-israéliennes organisées dans l’espace public. Depuis l’attaque de Bondi, les forces de l’ordre ont renforcé leur présence et les mesures de sécurité autour des sites sensibles et des lieux de culte.