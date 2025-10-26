La Thaïlande et le Cambodge signent un accord de paix sous l'égide de Donald Trump

Le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'est ouvert dimanche matin à Kuala Lumpur sous les auspices d'une diplomatie américaine offensive. Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien Hun Sen ont signé un accord de cessez-le-feu élargi sous la médiation directe de Donald Trump, présent à la cérémonie peu après son arrivée en Malaisie.

L'accord intervient environ trois mois après la fin d'un violent affrontement à la frontière entre les deux pays, qui a coûté la vie à au moins 48 personnes et contraint quelque 300 000 habitants à évacuer leurs foyers. Ce nouveau texte consolide un premier cessez-le-feu conclu en juillet dernier, après que Trump ait appelé les deux dirigeants pour leur signifier qu'un refus de mettre fin aux hostilités pourrait compromettre leurs relations commerciales avec Washington.

L'administration américaine a clairement posé la cessation des hostilités comme condition préalable au développement de la coopération économique régionale. Malgré le décès de la reine de Thaïlande vendredi, le Premier ministre Charnvirakul a tenu à faire le déplacement, qualifiant sa présence de « geste d'engagement en faveur de la paix régionale ».

Le président américain a bénéficié d'un accueil chaleureux à l'aéroport de Kuala Lumpur, où le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et des officiels l'ont reçu au son de danses traditionnelles. Trump a passé quelques instants avec les danseurs, allant jusqu'à se joindre brièvement à eux, avant de rejoindre en limousine officielle le complexe de conférences où se tient le sommet.

En marge du sommet, des discussions commerciales délicates se déroulent entre représentants américains et chinois. Le représentant au Commerce Jamison Greer a indiqué que de nombreux dossiers étaient sur la table, notamment la prolongation du gel des droits de douane réciproques entre les deux puissances.

Trump doit également s'entretenir avec le président brésilien Lula da Silva au sujet des tarifs douaniers. Le dirigeant brésilien a qualifié d'« erreur » les droits de douane américains de 50 % imposés à son pays. Le président américain s'est toutefois déclaré ouvert à une réduction de ces exigences.