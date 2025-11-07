Le grand rabbin du Kazakhstan salue l’adhésion du pays aux accords d’Abraham

Le grand rabbin du Kazakhstan, Yeshaya Cohen, a salué l’annonce de l’adhésion de son pays aux accords d’Abraham, estimant qu’il s’agit d’une évolution naturelle pour une nation qu’il décrit comme “un modèle de paix et de tolérance”.

“Je vis ici depuis 1994, et j’ai toujours vu le Kazakhstan comme un pays qui promeut la coexistence et le respect entre les communautés”, a-t-il déclaré à la suite des informations confirmant l’entrée d’Astana dans le cadre de normalisation initié par l’administration Trump.

Les relations diplomatiques entre Israël et le Kazakhstan remontent à 1992, mais l’annonce de jeudi soir vient renforcer un lien que le rabbin considère comme “profondément bénéfique pour les deux nations”. Selon lui, l’esprit d’ouverture et de modération du Kazakhstan en faisait “le lieu idéal” pour rejoindre les accords visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient.

“Lorsque le président Donald Trump a évoqué sa volonté d’élargir les accords d’Abraham, j’ai immédiatement pensé que le Kazakhstan serait le candidat naturel. Ce pays incarne les valeurs que ces accords défendent : la paix, le dialogue et la tolérance”, a affirmé le rabbin Cohen.

Il a également souligné la place importante qu’occupe la communauté juive dans la société kazakhe. Le pays abrite aujourd’hui sept congrégations juives, vivant dans un climat de respect et de liberté religieuse. À Almaty, la principale synagogue se trouve à quelques centaines de mètres du tombeau du rabbin Levi Yitzchak Schneerson, père du célèbre rabbin de Loubavitch, Menachem Mendel Schneerson.

Exilé au Kazakhstan par les autorités soviétiques pour avoir pratiqué sa foi, le rabbin Schneerson y est aujourd’hui honoré. “Les autorités respectent sa mémoire et entretiennent son héritage, symbole du lien entre foi et résilience”, a expliqué Cohen.

Pour lui, l’entrée du Kazakhstan dans les accords d’Abraham n’est pas une surprise, mais l’aboutissement logique d’une politique étrangère fondée sur la modération et le dialogue interreligieux. “Je savais qu’un jour cela arriverait”, a-t-il confié. “C’est la preuve que le message de paix et de tolérance porté par ce pays inspire bien au-delà de ses frontières.”